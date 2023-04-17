Не только работа и обучение. Какие ограничения у мужчин, уклоняющихся от мобилизации и военного учета 17 апреля, 19:31 Мобилизация в Украине — какие ограничения действуют по закону в случае уклонения во время военного положения (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Мужчины, уклоняющиеся от военного учета в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, не могут в Украине поступать в высшие учебные заведения и не смогут получить работу. Однако в ТЦК объяснили, что из-за уклонения граждане ограничивают себя в других областях.

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов закреплен Постановлением КМУ № 1487 и предусматривает, что военнообязанные, резервисты и призывники, не стоящие на военном учете, не смогут поступить в высшее учебное заведение или пойти на работу. Порядок ограничивает возможности мужчин, уклоняющихся от военно-учетного учета, в частности, по работе и обучению.

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Как пояснил Armyinform начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, ограничения не заканчиваются поступлением в ВУЗы и работой, военно-учетные документы нужны и для других сфер жизни.

Что запрещено мужчинам, не ставшим на военный учет

Пункт 34 Порядка предусматривает, где мужчин должны проверять по постановке на военный учет:

При поступлении в ВУЗы;

При взятии на работу;

Однако по закону военно-учетные документы нужно предъявлять еще для получения элементарных услуг в Украине:

для выезда за границу требуется военный билет, приписное или временное удостоверение с соответствующими отметками из ТЦК об исключении из военного учета по состоянию здоровья;

центры занятости получают при регистрации документы лица, в том числе военно-учетный документ;

для регистрации брака или развода необходимо предъявить военно-учетный документ;

«О пересечении государственной границы — есть обязательное требование наличия военно-учетного документа. Отдельно нужно сказать о браке. Человек представляет в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа», – подчеркнул военный.

Однако он добавил, что ЗАГС все же могут принять заявление от такого гражданина. Также Александр Коновалов подчеркнул, что услуги лечения не предусматривают обязательного представления военно-учетных документов.

«Никаких ограничений по лечению военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует», - отметил полковник.

На вопрос, какие документы может предъявлять гражданин, если он хочет получить госуслуги, он перечислил военно-учетные документы.

«Военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов – военный билет», ― проинформировал Александр Коновалов.

Уклонение от мобилизации и военного учета - ответственность

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.

За нарушение правил военного учета предусматривается административное наказание. За уклонение от мобилизации ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины от уклонения от призыва, когда лицо не явилось по приказу об отправке, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения от военного учета военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.