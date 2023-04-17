Не только работа и обучение. Какие ограничения у мужчин, уклоняющихся от мобилизации и военного учета
Мобилизация в Украине — какие ограничения действуют по закону в случае уклонения во время военного положения (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
Мужчины, уклоняющиеся от военного учета в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, не могут в Украине поступать в высшие учебные заведения и не смогут получить работу. Однако в ТЦК объяснили, что из-за уклонения граждане ограничивают себя в других областях.
Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов закреплен Постановлением КМУ № 1487 и предусматривает, что военнообязанные, резервисты и призывники, не стоящие на военном учете, не смогут поступить в высшее учебное заведение или пойти на работу. Порядок ограничивает возможности мужчин, уклоняющихся от военно-учетного учета, в частности, по работе и обучению.
Как пояснил Armyinform начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, ограничения не заканчиваются поступлением в ВУЗы и работой, военно-учетные документы нужны и для других сфер жизни.
Что запрещено мужчинам, не ставшим на военный учет
Пункт 34 Порядка предусматривает, где мужчин должны проверять по постановке на военный учет:
- При поступлении в ВУЗы;
- При взятии на работу;
Однако по закону военно-учетные документы нужно предъявлять еще для получения элементарных услуг в Украине:
- для выезда за границу требуется военный билет, приписное или временное удостоверение с соответствующими отметками из ТЦК об исключении из военного учета по состоянию здоровья;
- центры занятости получают при регистрации документы лица, в том числе военно-учетный документ;
- для регистрации брака или развода необходимо предъявить военно-учетный документ;
«О пересечении государственной границы — есть обязательное требование наличия военно-учетного документа. Отдельно нужно сказать о браке. Человек представляет в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа», – подчеркнул военный.
Однако он добавил, что ЗАГС все же могут принять заявление от такого гражданина. Также Александр Коновалов подчеркнул, что услуги лечения не предусматривают обязательного представления военно-учетных документов.
«Никаких ограничений по лечению военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует», - отметил полковник.
На вопрос, какие документы может предъявлять гражданин, если он хочет получить госуслуги, он перечислил военно-учетные документы.
«Военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов – военный билет», ― проинформировал Александр Коновалов.
Уклонение от мобилизации и военного учета - ответственность
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.
За нарушение правил военного учета предусматривается административное наказание. За уклонение от мобилизации ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Украины.
- Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины от уклонения от призыва, когда лицо не явилось по приказу об отправке, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения от военного учета военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.
- По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.