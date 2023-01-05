Военный учет безработных 2023. Как центры занятости влияют на мобилизацию безработных во время войны 5 января, 18:05 Военный учет 2023 года — какие правила ввели в отношении безработных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 2023 года вводятся новые правила военного учета мужчин и женщин. Новым Порядком центры занятости обязаны отвечать на запросы территориальных центров комплектования.

Как указано в постановлении Кабинета министров № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, текст которого был обнародован 3 января, Центры занятости передают данные о безработных украинцах ТЦК.

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В статье 63 предусмотрено, что центры занятости обязаны предоставлять информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах по запросу ТЦК в течение семи дней. Городские, районные, горрайонные и филиалы региональных центров после регистрации как безработных обязаны передавать данные в местные ТЦК.

Если есть доступ, центры занятости будут передавать информацию через систему электронного взаимодействия Минобороны и Государственной службы занятости.

Мобилизация безработных 2023

Как известно, безработные мужчины и женщины теряют право на бронирование от работодателя, если уволены с работы и могут быть мобилизованы на общих условиях. В статье 26 Закона о воинской обязанности и военной службе указаны условия для отсрочки. Если безработные не подпадают под них, они могут быть призваны по всеобщей мобилизации по решению ТЦК после получения информации от центра занятости.

В газете Правительственный курьер уточняются процедуры, которые должны пройти безработные по мобилизации. Если безработный получал пособие по безработице, то он должен сняться с учета и отказаться от выплат в случае мобилизации. Военнослужащий является налогоплательщиком и застрахованным лицом. После этого происходит отправка в местонахождение военных.

Кроме того, безработных, не подходящих для военной службы, могут мобилизовать в рамках целевой мобилизации.

Целевая мобилизация — кого могут призвать

Согласно Закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.

В мае к Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт о ликвидации последствий военных действий целевой мобилизацией.

Для проведения целевой мобилизации необходимо указать в плане какого возраста и состояния здоровья лиц мобилизуют, однако есть основные требования от 18 лет, кому состояние здоровья позволяет выполнять работы по ликвидации последствий военных действий.

План целевой мобилизации должен утверждаться Кабмином.

Особенности целевой мобилизации

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 г. № 716, к общественно-полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения. Они могут получать заработную плату и работать по трудовому договору.

Призывают к общественно-полезным работам:

зарегистрированных безработных и других незанятых лиц, в том числе ВПЛ;

работников функционирующих в условиях военного состояния предприятий ( по согласованию с их руководителями), которые не привлечены к выполнению мобилизационных задач ( заказов) и не входят в состав объектовых формирований гражданской защиты;

по согласованию с их руководителями), которые не привлечены к выполнению мобилизационных задач заказов) и не входят в состав объектовых формирований гражданской защиты; лиц, занятых в личном крестьянском хозяйстве;

студентов вузов, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;

лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно.