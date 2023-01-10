Новый порядок военного учета в Украине. Возможно ли трудоустройство и обучение без постановки на учет в 2023 году 10 января, 17:28 Порядок военного учета в Украине — особенности трудоустройства в 2023 году (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине 3 января был опубликован текст нового Порядка организации военного учета. Рассказываем, изменились ли правила приема на работу и обучение военнообязанных, призывников и резервистов.

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов 2023 г., утвержденный Постановлением КМУ № 148, предусматривает, что взять на работы или принять на обучение граждан Украины можно будет только, если они взяты на учет.

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В случае поступающих на медицинскую специальность женщин на учет их ставят в конце обучения. Мужчины же, как это было и раньше, становятся на военный учет с 17 лет, или в год, когда им должно исполниться (фактически — в 16 лет).

«Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки», ― говорится в части первой статьи 34 Порядка.

Это правило было также в предыдущем порядке, ранее предприятия, учреждения и учебные заведения также проверяли наличие учетных документов.

При приеме на работу или обучение призывники, военнообязанные и резервисты должны подтвердить подписью ознакомление с правилами военного учета.

Какие военно-учетные документы нужны

Военно-учетные документы с 2023 года:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет;

Отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеуказанных документах, при наличии может отображаться в приложении ДІЯ.

Обязанности предприятий, учреждений и учебных заведений

Предприятия, учреждения, организации и органы власти должны в семидневный срок уведомить ТЦК, органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки:

принятие на работу ( обучение) военнообязанного, призывника или резервиста;

обучение) военнообязанного, призывника или резервиста; увольнение его с работы;

завершение обучения ( отчисления из учебного заведения).

Если ТЦК (или другой уполномоченный орган) выдает распоряжение уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки и т. п. ), то работодатель обязан выдать приказ, ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок направить в орган, издавший распоряжение.

ТЦК, СБУ или внешнюю разведку об изменении фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства, адреса места фактического проживания, семейного положения, образования, места работы и должности предприятие уведомляет ежемесячно до 5 числа.

Не реже одного раза в год предприятие производит сверку списков персонального военного учета с учетными документами ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки, в которых они состоят на военном учете.

Ежегодно до 1 декабря предприятие подает в ТЦК, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

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