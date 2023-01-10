Новый порядок военного учета в Украине. Возможно ли трудоустройство и обучение без постановки на учет в 2023 году
Порядок военного учета в Украине — особенности трудоустройства в 2023 году (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине 3 января был опубликован текст нового Порядка организации военного учета. Рассказываем, изменились ли правила приема на работу и обучение военнообязанных, призывников и резервистов.
Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов 2023 г., утвержденный Постановлением КМУ № 148, предусматривает, что взять на работы или принять на обучение граждан Украины можно будет только, если они взяты на учет.
В случае поступающих на медицинскую специальность женщин на учет их ставят в конце обучения. Мужчины же, как это было и раньше, становятся на военный учет с 17 лет, или в год, когда им должно исполниться (фактически — в 16 лет).
«Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки», ― говорится в части первой статьи 34 Порядка.
Это правило было также в предыдущем порядке, ранее предприятия, учреждения и учебные заведения также проверяли наличие учетных документов.
При приеме на работу или обучение призывники, военнообязанные и резервисты должны подтвердить подписью ознакомление с правилами военного учета.
Какие военно-учетные документы нужны
Военно-учетные документы с 2023 года:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов — военный билет;
Отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеуказанных документах, при наличии может отображаться в приложении ДІЯ.
Обязанности предприятий, учреждений и учебных заведений
Предприятия, учреждения, организации и органы власти должны в семидневный срок уведомить ТЦК, органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки:
- принятие на работу (обучение) военнообязанного, призывника или резервиста;
- увольнение его с работы;
- завершение обучения (отчисления из учебного заведения).
Если ТЦК (или другой уполномоченный орган) выдает распоряжение уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки
ТЦК, СБУ или внешнюю разведку об изменении фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства, адреса места фактического проживания, семейного положения, образования, места работы и должности предприятие уведомляет ежемесячно до 5 числа.
Не реже одного раза в год предприятие производит сверку списков персонального военного учета с учетными документами ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки, в которых они состоят на военном учете.
Ежегодно до 1 декабря предприятие подает в ТЦК, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.
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