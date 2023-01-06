Привлечены новые учреждения и предоставлены новые полномочия. В Украине ввели новые виды военного учета мужчин и женщин во время войны 6 января, 18:01 Военный учет 2023 года в Украине — кто будет вести и какие новые виды появились (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине изменили правила учета военнообязанных во время войны. Рассказываем, какие учреждения сейчас ведут учет и какие виды учета были созданы.

Правительство 3 января обнародовало текст документа, который будет регулировать военный учет в Украине во время войны. Значительно расширено количество учреждений, которые будут привлечены и виды собственно учета.

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Новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определяет органы, которые теперь будут заниматься контролем мужчин и женщин, а также виды учета, который будет применен с 2023 года.

Кто ведет военный учет в Украине

В статье 1 Порядка указываются все привлеченные учреждения, организации и предприятия.

С 2023 года учет ведут:

центральные и местные органы власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

органы военного управления;

воинские части ВСУ и другие законные военные формирования;

правоохранительные органы спецназначения;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки ( бывшие военкоматы);

бывшие военкоматы); предприятия, учреждения и организации;

учреждения образования;

учреждения здравоохранения.

Виды военного учета в Украине.

Теперь военный учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется также еще на несколько видов. Это также связано с привлечением новых учреждений для контроля и передачи информации о мужчинах и женщинах, имеющих медицинские специальности или решивших добровольно встать на учет.

С учетом объема и детализации есть следующие виды:

персонально-качественный

Предусматривает учет персональных и служебных данных по призывникам, военнообязанным и резервистам по задекларированному (зарегистрированным) местожительством, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр;

персонально-первичный

Это учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице — то есть его могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

персональный

Это учет сведений по месту работы (службы) или обучения — возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

По назначению:

Общий

На таком учете находятся военнообязанные и резервисты, которые не забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время и могут быть мобилизованы в любой момент;

специальный

Это военнообязанные, которые в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время. Они могут выполнять мобилизационные задачи, если они были представлены государственными органами. Их руководство также должно продолжать бронь в соответствии с правилами, установленными Кабмином, если лицо должно оставаться на рабочем месте.