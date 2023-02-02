Новые правила воинского учета. Какие документы будут проверять при приеме на работу — эксперт 2 февраля, 08:03 Обновленные правила воинского учета (Фото:Израиль Паласио / unsplash)

Специально для NV , советница Asters эксперт Юлия Потемкина разъяснила новые условия принятия на работу работников призывного возраста.



С начала 2023 года изменились правила воинского учета мужчин. Согласно постановлению КМУ № 487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета, предусматривающего синхронизацию Единого государственного реестра призівников, военнообязанных и резервистов с другими, при приеме на работу всем мужчинам призывного возраста нужно предоставлять работодателю документы, необходимые для ведения им военного учета.

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Каждый работодатель с начала января 2023 года ведет и регулярно обновляет различные учетные документы. Среди них, к примеру, могут быть списки персонального военного учета, сведения оперативного учета ПВР, журналы учета результатов проверки.

Следовательно, при приеме на работу уполномоченный представитель работодателя должен проверить у соискателя военно-учетные документы.

Какие документы должен предоставить при приеме на работу каждый потенциальный работник призывного возраста

Для призывников — приписное.

Для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

Для резервистов — военный билет.

Со своей стороны, работодатель должен взять нового работника на военный учет в ТЦК и СП. «Довести до его сведения под личную подпись Правила военного учета».

О результатах трудоустройства (увольнение с работы) каждого работника работодатель должен сообщать соответствующие ТЦК и СП.