Военный учет в смартфоне. Какую информацию можно будет посылать в ТЦК через ДІЯ в 2023 году 8 января, 18:49 Военный учет 2023 — какие функции добавят для портала ДИЯ (Фото:se.diia.gov.ua)

В Украине приняли новые правила ведения военного учета во время войны Рассказываем, какие функции для ТЦК и военнообязанных добавят в ДІЯ.

Военнообязанные смогут передавать информацию о себе через функции ДІЯ, указано в Постановлении Кабинета министров № 1487. Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов от 30 декабря 2022 года. Текст постановления и Порядка появились только 3 января 2023 года.

Видео дня

Портал Действие для военного учета упоминается впервые. Теперь военнообязанные смогут по собственному желанию передавать данные военкоматам через этот портал, в частности во время смены места жительства.

Военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который формируют территориальные центры комплектования (ТЦК). Именно в этом реестре производят первичную запись или актуализируют данные о призывниках, военнообязанных или резервистах.

В части 5 пункта 15 Правил указано, что:

«Призывник, военнообязанный или резервист может по собственному желанию предоставить сведения для включения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов при формировании декларации о месте жительства с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (далее — Портал ДІЯ,) при условии введение информационного взаимодействия. Механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между Порталом ДІЯ, и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов устанавливаются Минобороны».

Это можно будет сделать при формировании декларации о месте жительства с использованием средств портала ДІЯ, (Единого государственного вебпортала электронных услуг) — при условии введения соответствующего информационного взаимодействия.

Сроки начала работы такого функционала ДІЯ, в постановлении не указаны. Определить и установить «механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом ДІЯ, и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов» должно Минобороны.