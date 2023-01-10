Воинский учет в 2023 году. Граждан обязали регулярно лично являться в ТЦК для обновления данных 10 января, 12:54 Воинский учет 2023 — какие правила обновления данных введены (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в 2023 году, утвержденный в Постановлении КМУ № 1487, предусматривает обязанность актуализировать данные об изменении места жительства и другие данные. Часть правил осталась из прежнего порядка, однако теперь мужчины и женщины должны обновлять данные о себе не реже раза в пять лет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Как и когда нужно обновлять данные в ТЦК

Большая часть правил осталась без изменений.

Если призывник, военнообязанный или резервист изменил адрес места жительства или другие персональные данные, он обязан лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях в тот орган, где он состоит на военном учете — в том числе через центры предоставления административных услуг и информационно -коммуникационные системы

Если мужчина или женщина не подали о себе информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, то лично (так же в семидневный срок со дня внесения изменений в персональные данные):

прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки уже по новому месту жительства;

стать там на военный учет ( или сняться с военного учета или внести изменения в учетные данные).

Также в случае наличия отсрочки граждане должны подавать ежегодно до 1 октября в ТЦК документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Лично регулярно сверять данные в ТЦК

Обновление для правил о военном учете 2023 — это сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки.

При этом призывники, военнообязанные и резервисты не могут изменять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время — это правило осталось из прошлого Порядка.