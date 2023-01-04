Новые правила воинского учета. Будут ли возвращать военнообязанных из-за границы и какие нормы в отношении женщин: семь главных новаций 4 января, 13:03 Сюжет Украинские военнослужащие в Донецкой области, 3 января 2023 (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Правительство утвердило новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В соответствии с ними обязательному учету подлежат только женщины медицинских или фармацевтических специальностей, а зарубежные дипучреждения должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1487 от 30 декабря 2022 года, которое было обнародовано 3 января (Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов).

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NV рассказывает о главных новациях и важнейших положениях, предусмотренных этим постановление. Поскольку в нем идет речь и о призывниках, важно помнить, что во время военного положения призыв на срочную военную службу в Украине не проводится.

Взятие на учет с 16 лет и урегулирование воинского учета женщин

Постановление предусматривает, что призывников будут брать на учет в возрасте от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет.

Кроме них, взятию на воинский учет подлежат такие граждане Украины:

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе,

в их числе — женщины , имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность,

, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, только по собственному желанию — женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны ( в списке 14 родственных специальностей и 7 профессий).

На воинский учет граждан Украины берут (или снимают с него):

соответствующие районные ( городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки,

городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ ( резервисты запаса службы),

резервисты запаса службы), подразделения Службы внешней разведки ( резервисты запаса СВР)



Если граждане Украины прибыли с временно оккупированных территорий, то прежде чем их возьмут на персонально-первичный или персональный воинский учет, они должны быть оформлены на учет как внутренне перемещенные лица и на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В целом воинский учет в Украине ведут:

центральные и местные органы власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

органы военного управления;

воинские части ВСУ и другие законные военные формирования;

правоохранительные органы спецназначения;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки ( бывшие военкоматы);

бывшие военкоматы); предприятия, учреждения и организации;

учебные заведения;

заведения здравоохранения.

Воинский учет через Дію

Воинский учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Именно в этом реестре производят первичную запись или актуализируют данные о призывниках, военнообязанных или резервистах.

Однако если такие данные не включены в Единый реестр, то призывник, военнообязанный или резервист может по собственному желанию предоставить сведения для включения в него. Это можно будет сделать при формировании декларации о месте жительства с использованием средств портала Дія (единого государственного вебпортала электронных услуг) — при условии введения соответствующего информационного взаимодействия.

Сроки начала работы такого функционала Дії в постановлении не указаны. Отмечено лишь, что Минобороны Украины должно определить и установить «механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Дія и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов».

Возвращение военнообязанных из-за границы в военное время

В правительственном постановлении более подробно прописаны требования о воинском учете тех украинцев, которые живут за границей и официально состоят на временном консульском учете.

Если такие граждане достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны сообщать им о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу (то есть в этом пункте речь идет о потенциальных срочниках).

Кроме того, в случае проведения мобилизации в Украине и в военное время (или в особый период) украинские дипучреждения должны «способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину». Этот пункт вызвал наибольший резонанс, поскольку касается текущей ситуации: в Украине продолжается объявленная еще в феврале 2022 года мобилизация и режим военного положения. Однако дополнительных разъяснений о том, как именно будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет — возможно, представители правительства предоставят их позже.

Постановление также возлагает на украинские зарубежные учреждения еще два важных обязательства:

в течение 7 дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей ( или снимается с него) дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным ( городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины ( по месту их пребывания на воинском учете);

или снимается с него) дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины по месту их пребывания на воинском учете); дипучреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на воинском учете; такие списки дипломаты будут сохранять в течение пяти лет (в форме указываются личные данные, адрес проживания за границей, дата взятия на консульский учет либо снятие с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на воинском учете).

Трудоустройство и учеба только после взятия на воинский учет

Постановление предусматривает, что государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации должны проверять наличие военно-учетного документа при принятии на работу или обучение.

Военно-учетными документами считаются:



для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет;

отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеуказанных документах ( можно предъявлять с использованием мобильного приложения портала Дія).

Соответственно, при принятии на работу или научебу призывники, военнообязанные и резервисты должны подтвердить личной подписью ознакомление с правилами военного учета.

Кроме того, предприятия, учреждения, организации и органы власти должны в семидневный срок сообщить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки о:

принятии на работу (учебу ) военнообязанного, призывника или резервиста;

) военнообязанного, призывника или резервиста; увольнение его с работы,

завершение обучения ( отчисление из учебного заведения).

Если ТЦК и СП (или другой уполномоченный орган) выдает распоряжение уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки и т. п. ), то работодатель обязан выдать приказ, ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок направить в орган, издавший распоряжение.



Кроме того, предоставлять информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах также должны центры занятости — городские, районные и филиалы региональных центров. После регистрации лиц как безработных они должны в течение семи календарных дней передать информацию после получения запроса соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Новая классификация видов воинского учета

Теперь воинский учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется еще на несколько видов.

С учетом объема и детализации:

персонально-качественный ( предусматривает учет персональных и служебных данных о призывниках, военнообязанных и резервистов согласно задекларированному ( зарегистрированныму) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр)

предусматривает учет персональных и служебных данных о призывниках, военнообязанных и резервистов согласно задекларированному зарегистрированныму) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр) персонально-первичный ( учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице — то есть его могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов);

учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице — то есть его могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов); персональный ( учет сведений по месту работы ( службы) или учебы — возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

По назначению:

общий — на таком учете находятся военнообязанные и резервисты, не забронированные за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и военное время;

специальный — это военнообязанные, которые в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время.

Возможность подомового обхода для уточнения данных

Постановление предусматривает, что не реже одного раза в год учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном воинском учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:

с учетными данными в списках персонального воинского учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают ( учатся);

учатся); с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала Дія;

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая сврека, как указано в постановлении, может производиться «путем подворового обхода» — в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

При сверке должны проверить наличие и состояние военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

Обязанность актуализировать данные об изменении места жительства и другие данные

Если призывник, военнообязанный или резервист изменил адрес места жительства или другие персональные данные, он обязан лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях в тот орган, где он состоит на воинском учете — в том числе через центры предоставления административных услуг и информационно -коммуникационные системы

Если же гражданин таким образом не актуализировал информацию о себе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то обязан лично (тоже в семидневный срок со дня внесения изменений в персональные данные):

прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий районный ( городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделенияеСлужбы внешней разведки уже по новому месту жительства;

городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделенияеСлужбы внешней разведки уже по новому месту жительства; стать там на воинский учет (или сняться с воинского учета, или внести изменения в учетные данные).

Юристы ОО Юридическая сотня отмечают еще одно новое обязательство: сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные по учетным данным ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки.

При этом призывники, военнообязанные и резервисты не могут изменять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время (такое же обязательство было и в предыдущей редакции постановления).