Военный с высоким званием раскрыл в интервью стратегическую информацию — Минобороны

11 августа, 21:01
Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 11 августа, сообщила, что правоохранители начали расследовать действия высокопоставленного украинского военного, который озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ.

У себя в Facebook Маляр написала, что Минобороны и СБУ работают над предотвращением утечки важной военной информации, «в том числе через СМИ и другие публичные коммуникации». По ее словам, недавно СБУ установила, что высокопоставленный военный в интервью известному изданию «по отдельным показателям» раскрыл сведения о стратегических планах ВСУ, вопросах подготовки и организации боевых действий.

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"…Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас… По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке", — добавила замминистра.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0UYCDHJ7nyXRYPJgpiPPU87nAc4f1Jeam5aaw4LHNxCugPJ8S3JZfrypdvfzyRzMBl

Издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь о недавнем интервью генерала Дмитрия Марченко, который руководил обороной Николаева, а в июле вернулся в область для улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Секретная информация Война России против Украины Анна Маляр

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