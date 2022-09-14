«Каждый сам за себя». Российский оккупант рассказал о некомпетентности своего военного руководства — перехват ГУР 14 сентября, 10:15 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант, который находится на харьковском направлении, рассказал о некомпетентности своего военного руководства, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Я по-другому себе это представлял, потому что организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия… Я просто думал, что здесь армия. Как всегда в частях там, какая-то организация, а здесь нет ничего. Каждый сам за себя», — сказал он.

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По словам военного РФ, у них нет ни света, ни воды, ни возможности помыться и постирать одежду.

Оккупант рассказал, что ночью нельзя разговаривать по телефону, как и включать любые устройства.

Российский военный заявил жене, что после разговора ему нужно менять локацию, потому что туда «прилетит».

В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.



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