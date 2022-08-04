«Посылают людей насмерть». Российский оккупант пожаловался на нелепость отдающихся им на линии фронта приказов — перехват ГУР 4 августа, 14:46 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки опубликовало в Youtube перехват телефонного разговора, в котором двое оккупантов обсуждают ситуацию на фронте, один из них пожаловался на нелепость приказов.

Военный РФ сообщил новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут те, которые уже выдали.

Второй объясняет бессмысленность отдающихся им приказов линии фронта:

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Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточные. Зах…(убили) всех. В это мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают», – сказал он.

Собеседник в ответ говорит:

«Да, х… (глупо) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается», - сказал он.

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