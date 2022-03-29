«В украинском плену лучше, чем в армии»: СБУ показала допрос очередного российского оккупанта 29 марта, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Военный РФ говорит, что ему в украинском плену лучше, чем в армии (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео с очередным захваченным в плен российским оккупантом.

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В ходе допроса российский военный говорит, что ему в украинском плену лучше, чем в армии. А уровень жизни в Украине значительно превосходит РФ.

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«Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить — я бы с удовольствием это сделал», — рассказал 21-летний солдат, родом из Якутии.

По словам военного, он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески.

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Его подразделение приехало в Украину с другого конца РФ, а дорога продолжалась 4−5 дней.

«Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом», — говорит военный.

Впрочем, ему все же удалось «сбежать»: 14 оккупантов выехали в сторону РФ, но впоследствии попали в плен.



Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.

