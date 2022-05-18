Российский военный Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области 18 мая, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Трансляцию судебного заседания ведет Суспільне.

Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Тот ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Обвиняемый подтвердил.

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Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

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