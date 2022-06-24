Нацисты из группировки Русич: оккупант снял подрыв своих сослуживцев на противотанковой мине 24 июня, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Оператор ехал прямо за автомобилем (Фото:horevica/t.me)

В прокремлевских пабликах в соцсетях опубликовали историю от одного из российских захватчиков, снявшего подрыв на противотанковой мине машины со своими сослуживцами из неонацистской группировки Русич.

По его словам, инцидент произошел в Рубежном Харьковской области.

«Ровно за минуту до этого я включил камеру Go Pro… Подрыв был на двух противотанковых минах ТМ-62 с мгновенной детонацией двух ТПУРов в кузове. Один камулятив, и один фугас. От машины осталась одна морда», — рассказал он в комментарии к скриншоту с моментом взрыва.

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Кроме того, рашист опубликовал также фото с его последствиями, на котором видна уничтоженная техника и валяющиеся рядом останки российских солдат.

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