Нацисты из группировки Русич: оккупант снял подрыв своих сослуживцев на противотанковой мине

24 июня, 14:46
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Оператор ехал прямо за автомобилем (Фото:horevica/t.me)

Оператор ехал прямо за автомобилем (Фото:horevica/t.me)

В прокремлевских пабликах в соцсетях опубликовали историю от одного из российских захватчиков, снявшего подрыв на противотанковой мине машины со своими сослуживцами из неонацистской группировки Русич.

По его словам, инцидент произошел в Рубежном Харьковской области.

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«Ровно за минуту до этого я включил камеру Go Pro… Подрыв был на двух противотанковых минах ТМ-62 с мгновенной детонацией двух ТПУРов в кузове. Один камулятив, и один фугас. От машины осталась одна морда», — рассказал он в комментарии к скриншоту с моментом взрыва.

Видео дня

Кроме того, рашист опубликовал также фото с его последствиями, на котором видна уничтоженная техника и валяющиеся рядом останки российских солдат.

https://www.youtube.com/embed/BPZ01f3E85M
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мины Российские военные Нацисты Неонацизм Подрыв автомобиля Война России против Украины

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