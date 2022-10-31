Оккупант притворился, что сдается в плен, чтобы взорвать бойцов ВСУ. Расплата оказалась мгновенной — видео

31 октября, 16:43
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Попытка «перехитрить» ВСУ оказалась для оккупанта роковой (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Попытка «перехитрить» ВСУ оказалась для оккупанта роковой (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Появилось видео ликвидации российского оккупанта, который решил притвориться, что сдается в плен украинским военным, чтобы подорвать их гранатой.

Как рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародованные кадры были сняты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

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На них видно сразу несколько лежащих на земле российских солдат, решивших сдаться в плен, чтобы спасти свои жизни.

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Когда же из зарослей выходит еще один якобы «безоружный» оккупант, то оказывается, что при себе у него граната.

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Чтобы не дать ему бросить ее в свою сторону, украинские десантники сразу же открывают огонь на поражения, после чего происходит взрыв.

«Что ж ты делаешь? Угомонись ты, бл*!», — призвали «хитрого» россиянина его перепуганные сослуживцы, однако к этому моменту он уже был мертв.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Российские военные Гранаты Война России против Украины

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