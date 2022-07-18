«Психика ломается». Российский оккупант рассказал о боях под Изюмом и заявил о больших потерях армии РФ — перехват ГУР

18 июля, 13:50
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант, подразделение которого находится вблизи Изюма, заявил, что из их роты осталось всего 26 человек из 90, перехват разговора опубликовала украинская разведка в Youtube.

Оккупант рассказывает бабушке, что сейчас его подразделение находится где-то за Изюмом и они «берут лес», однако из их роты осталось только 26 человек из 90. Поэтому он не собирается больше подписывать контракты, поскольку война оказалась не такой, как он ожидал.

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«Спецназ зашел, пи*ды через час получили и сбежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. На*бали нас с деньгами. Вот тебе и государство…», – сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=23WeCqnmnwM

Собеседница оккупанта заявила, что показывала его контракт адвокату.

«Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это… (фиктивная) бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо», - сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=3NbbzXNT_Q4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Разведка Война России против Украины

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