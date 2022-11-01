«Резали их там, бл*ть». Российский военный рассказал, как армия РФ убивала мирных людей в Лимане — перехват ГУР 1 ноября, 21:19 Массовое захоронение в Лимане (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российский оккупант рассказал, как армия РФ убивала мирное население Лимана, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Вон там, когда мы отступили из этого… Лимана, вот там всех поперезали… этих мужиков… там всех поубивали… стариков на*уй, баб насиловали и тоже убивали. Резали их там, бл*ть… парни», — сказал он.

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По его словам, войска РФ снова планируют оккупировать Лиман.



Ранее в освобожденном Лимане следователи завершили эксгумацию тел из массового захоронения украинских военных. Из братской могилы извлекли тела 34 украинских защитников.



В то же время продолжается эксгумация тел погибших в другом месте массового захоронения в Лимане — на около 200 могил. По состоянию на 11 октября в освобожденных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, в том числе годовалого младенца.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.



Днем ранее в минобороны РФ заявили, что российские войска якобы были отведены «на более выгодные рубежи». В то же время в ВСУ 1 октября сообщали, что украинские военные окружили многотысячную группировку РФ.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, украинским военным удалось взять в плен часть оккупантов, попавших в окружение в Лимане. Еще часть была уничтожена.

4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг.