«Все х*рово». Российский военный рассказал, что ВСУ взяли их в кольцо в Харьковской области — перехват ГУР

30 августа, 11:22
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Находящийся в Харьковской области российский военный рассказал, что ВСУ взяли их в кольцо, перехват разговора опубликовало ГУР в Facebook.

По словам оккупанта, у них «все х*рово».

Собеседник уточнил, взяли ли их в кольцо, на что оккупант ответил: «так и есть».

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«У нас ничего не осталось — ни еды, ни воды. Практически связи уже нет», — сказал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=636267781141196

По словам военного РФ, ВСУ разбили 7-ю роту и от нее «вообще ничего не осталось».

«Сегодня тоже мне паренек звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: «7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съе*ался», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=7a6toNCpGWA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Война России против Украины

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