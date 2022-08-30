«Все х*рово». Российский военный рассказал, что ВСУ взяли их в кольцо в Харьковской области — перехват ГУР 30 августа, 11:22 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Находящийся в Харьковской области российский военный рассказал, что ВСУ взяли их в кольцо, перехват разговора опубликовало ГУР в Facebook.

По словам оккупанта, у них «все х*рово».

Собеседник уточнил, взяли ли их в кольцо, на что оккупант ответил: «так и есть».

«У нас ничего не осталось — ни еды, ни воды. Практически связи уже нет», — сказал он.

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По словам военного РФ, ВСУ разбили 7-ю роту и от нее «вообще ничего не осталось».

«Сегодня тоже мне паренек звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: «7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съе*ался», — сказал он.

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