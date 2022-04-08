Перепуганный российский оккупант пытался убежать от украинского дрона — видео 8 апреля, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Оккупант привел украинский разведывательный дрон прямо к своим позициям (Фото:Скриншот видео NotWoofers/Twitter)

В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее морально-психологическое состояние российских военных после катастрофического провала «путинского блицкрига» в Украине.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Заметив в воздухе беспилотник ВСУ, солдат ВС РФ начал в панике убегать от него.

Постоянно оглядываясь и практически выбившись из сил, перепуганный оккупант привел украинский разведывательный дрон прямо к своим позициям.

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В свою очередь остальные российские захватчики предприняли тщетную попытку сбить беспилотник с помощью автоматов.

Несмотря на все усилия оккупантов, итогом операции украинской разведки стал артиллерийский удар по их позициям.

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