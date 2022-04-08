Перепуганный российский оккупант пытался убежать от украинского дрона — видео
Оккупант привел украинский разведывательный дрон прямо к своим позициям (Фото:Скриншот видео NotWoofers/Twitter)
В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее морально-психологическое состояние российских военных после катастрофического провала «путинского блицкрига» в Украине.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Заметив в воздухе беспилотник ВСУ, солдат ВС РФ начал в панике убегать от него.
Постоянно оглядываясь и практически выбившись из сил, перепуганный оккупант привел украинский разведывательный дрон прямо к своим позициям.
В свою очередь остальные российские захватчики предприняли тщетную попытку сбить беспилотник с помощью автоматов.
Несмотря на все усилия оккупантов, итогом операции украинской разведки стал артиллерийский удар по их позициям.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.