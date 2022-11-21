Залез под кровать. Российский оккупант решил сыграть с ВСУ в прятки, но проиграл — видео 21 ноября, 12:24 Российский солдат получил ранения ног и был брошен своими сослуживцами (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные взяли в плен очередного российского захватчика, который пытался спрятаться от них под кроватью в одном из заброшенных домов.

Соответствующее видео опубликовали в понедельник, 21 ноября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Прятавшийся оккупант, который назвался «Мишей из Подмосковья», получил ранения ног и был брошен своими сослуживцами.

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«Дали покурить, покушать… С ногами печалька», — прокомментировал пленение россиянина один из украинских бойцов.