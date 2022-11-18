Зачем притворяться, если можно быть? Оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ — видео

18 ноября, 11:25
Поделиться:
Украинские военные актерской игре оккупанта не поверили (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные актерской игре оккупанта не поверили (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео ликвидации российского солдата, который пытался обмануть украинских военных, прикинувшись мертвым.

Читайте также:
«Привезти ухо негра, мам?». Оккупанты под Кременной уверены, что воюют со всем миром — перехват

Заметив беспилотник ВСУ, оккупант решил пойти на хитрость, и прилег в воронку от снаряда, притворяясь трупом.

Впрочем, то ли его актерская игра показалась украинским защитникам не слишком убедительной, то ли они уже сталкивались с аналогичными попытками обвести их вокруг пальца, но трюк российского военного не сработал.

Видео дня

Читайте также:
«Свои, бл*!». Во время бегства из Херсона российские оккупанты случайно расстреляли собственных солдат — видео

Как бы то ни было, бойцы Сил обороны сбросили на захватчика фугас, в результате чего притворяться ему больше не пришлось.

18+

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X