Зачем притворяться, если можно быть? Оккупант пытался прикинуться мертвым, чтобы спастись от дрона ВСУ — видео 18 ноября, 11:25 Украинские военные актерской игре оккупанта не поверили (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео ликвидации российского солдата, который пытался обмануть украинских военных, прикинувшись мертвым.

Заметив беспилотник ВСУ, оккупант решил пойти на хитрость, и прилег в воронку от снаряда, притворяясь трупом.

Впрочем, то ли его актерская игра показалась украинским защитникам не слишком убедительной, то ли они уже сталкивались с аналогичными попытками обвести их вокруг пальца, но трюк российского военного не сработал.

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Как бы то ни было, бойцы Сил обороны сбросили на захватчика фугас, в результате чего притворяться ему больше не пришлось.

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