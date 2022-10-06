«Пусть сюда не едет». Российский военный призвал мать любым способом помешать мобилизации родственника — перехват ГУР 6 октября, 11:31 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный, который сейчас находится в Херсонской области, призвал мать любым способом помешать мобилизации родственника, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Повестка…ни в коем случае не этот… Пусть там прячется, че хочет делает. Я тебе говорю: сюда, чтобы не ехал… Ну как хочет, я не знаю, пусть страну меняет — без разницы. Сюда пускай не едет», — сказал он.

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Оккупант заявил, что этот вопрос нужно решать «заранее».

«Пусть думают сразу, заранее! Не когда уже придет время, а заранее», — сказал он.

По словам оккупанта, «эти три дня вообще тяжелые были».

«Раненых много. До этого вообще каждый день пачками вывозили. Сейчас в окопах в основном сидим», — сказал он.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ заявил, что благодаря освобождению Снигиревки в Николаевской области можно с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить от оккупантов.

