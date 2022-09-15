«У них армия значительно сильнее». Военный РФ рассказал о ситуации в районе Купянска — перехват разведки
Оккупанты признают, что ВСУ намного сильнее их войск (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российский военнослужащий в ходе телефонного разговора признал, что Вооруженные силы Украины намного сильнее их армии.
Перехват опубликован в Telegram-канала Главного управления разведки Минобороны.
Разведка уточняет, что оккупант комментировал ситуацию в районе Купянска Харьковской области.
«У них армия значительно сильнее», — говорит он.
Его собеседник советует наступать в любом направлении и уточняет, что есть информация, что они находятся в окружении.
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.
В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.
На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.
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