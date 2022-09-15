«У них армия значительно сильнее». Военный РФ рассказал о ситуации в районе Купянска — перехват разведки

15 сентября, 11:01
Поделиться:
Оккупанты признают, что ВСУ намного сильнее их войск (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты признают, что ВСУ намного сильнее их войск (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский военнослужащий в ходе телефонного разговора признал, что Вооруженные силы Украины намного сильнее их армии.

Перехват опубликован в Telegram-канала Главного управления разведки Минобороны.

Разведка уточняет, что оккупант комментировал ситуацию в районе Купянска Харьковской области.

Видео дня

«У них армия значительно сильнее», — говорит он.

Его собеседник советует наступать в любом направлении и уточняет, что есть информация, что они находятся в окружении.

Читайте также:
Под оккупацией остается 6% Харьковской области — ОВА

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=4rTbO7uybuE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Разведка Купянск Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X