«Здесь бунт, 80% в бой не идут»: оккупант пожаловался жене на ужасы войны и обман командования — перехват 24 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупант пожаловался на низкую зарплату и высокие потери (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты продолжают жаловаться на отношение со стороны командования, которое отправляет их в Украине буквально на верную смерть.

Война России против Украины — главные события 24 мая

В новом аудиоперехвате, опубликованном Главным управлением разведки во вторник, 24 мая, один из них рассказал своей жене об ужасах войны и огромных потерях среди его сослуживцев.

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«Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз… (разбили) в г… (наголову). Из двух тысяч человек осталось 400. 30-ю роз… (разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. 21-я бригада — вообще в г… (наголову). Просто одни трупы. Я такое увидел — это страшно. Я здоровый мужик — схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз», — заявил российский контрактник.

При этом он добавил, что в рядах российских оккупационных сил никому нельзя доверять.

«Здесь все враги. Нет такого, чтобы „ЛНР“, „ДНР“ были за РФ. Них… (ничего) подобного. Все враги. Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится, и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… (обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не уходят. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю», — добавил рашист.

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