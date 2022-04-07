«Я в аду»: солдат РФ рассказал родным о 500 сослуживцах, которых «привезли в пакетах по кусочкам» 7 апреля, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупант также признался в военных преступлениях против мирного населения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ обнародовала очередной аудиоперехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором он рассказал об огромных потерях ВС РФ в первые же дни вторжения.

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«Первые два дня — 500 человек с нашей бригады привезли в пакетах по кусочкам… Огромнейшие потери несем. Огромнейшие!», — сообщил он.

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Кроме того, захватчик признался, что российские войска регулярно «бьют по мирным».

«Дом заняли. В нем гражданские жили. Мы их выгнали на*уй из дома… Никто ничего не делает. Мы просто сидим и ждем. Приезжаю и сразу увольняюсь. Если вернусь…», — заявил оккупант.

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