«Мечтал об этом все пять месяцев». Военный, которого вернули из российского плена, впервые позвонил любимой — видео

17 апреля, 11:32
Поделиться:
Украинский военный разговаривает с любимой (Фото:Скриншот/www.tiktok.com/@pryimak_yuliia)

Украинский военный разговаривает с любимой (Фото:Скриншот/www.tiktok.com/@pryimak_yuliia)

Украинский военный, который в воскресенье, 16 апреля вернулся из российского плена, позвонил по телефону любимой.

Видео их первого за пять месяцев разговора опубликовала руководитель Центрального представительства координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

Видео дня

«Привет. Как ты там? Как у тебя дела? Я уже дома… Как я рад тебя видеть! Я мечтал об этом все пять месяцев», — сказал украинский военный.

16 апреля Украина и Россия провели пасхальный обмен пленными: домой вернулось еще 130 украинских защитников.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Плен Обмен пленными Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X