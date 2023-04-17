«Мечтал об этом все пять месяцев». Военный, которого вернули из российского плена, впервые позвонил любимой — видео 17 апреля, 11:32 Украинский военный разговаривает с любимой (Фото:Скриншот/www.tiktok.com/@pryimak_yuliia)

Украинский военный, который в воскресенье, 16 апреля вернулся из российского плена, позвонил по телефону любимой.

Видео их первого за пять месяцев разговора опубликовала руководитель Центрального представительства координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

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«Привет. Как ты там? Как у тебя дела? Я уже дома… Как я рад тебя видеть! Я мечтал об этом все пять месяцев», — сказал украинский военный.

16 апреля Украина и Россия провели пасхальный обмен пленными: домой вернулось еще 130 украинских защитников.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.