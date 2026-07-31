В результате взрывов на полигоне в Хмельницком пострадали военные (Фото: Хмельницкий LIVE/Telegram)

Детонация боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области завершилась. По состоянию на 19:00 31 июля отсутствует связь с пятью военнослужащими Сил специальных операций ВСУ.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

По информации военных, в данный момент на месте проводятся поисково-осмотровые мероприятия.

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В результате чрезвычайного происшествия ранения получили трое военнослужащих ССО; они были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

По данным ССО, правоохранительные органы начали уголовное производство. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения у нескольких лиц (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

31 июля в Хмельницком прогремели взрывы — несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Позже Силы специальных операций ВСУ сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло «чрезвычайное происшествие», в результате которого случился взрыв с последующей детонацией.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что по факту детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком начато уголовное производство.

Инцидент на полигоне произошел 31 июля около 11:55. В Офисе генпрокурора сообщили, что пострадали четверо военнослужащих; их госпитализировали. Степень тяжести полученных травм устанавливается.