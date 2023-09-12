Зачем военным отдельный омбудсмен: нардеп Костенко о «написанных кровью» правилах украинского спецназа и защите мобилизованных 12 сентября, 10:20 Українська військовослужбова на Софійській площі в День Незалежності України, 24 серпня 2023 (Фото:Reuters)

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров недавно анонсировал создание должности военного омбудсмена, о чем заявил на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). Зачем нужен такой уполномоченный и какие права будет защищать, в интервью Radio NV рассказал Роман Костенко, народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По мнению Костенко, который много лет служил в спецподразделениях СБУ, создание такой должности станет «демонстрацией того, что военнослужащий будет в центре внимания».



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Костенко напомнил, что сейчас «очень много обращений от военнослужащих, возможно, о нарушении их прав, о недовольстве теми или иными командирами или этапами, которые проходят во время службы», и на них важно реагировать.



«Как в российской армии? Главное — стрелки на картах, никто не видит в этих стрелках людей. Я сам из спецназа, у нас такого никогда не было. Потому что у нас каждый человек — это личность. Мы — небольшие подразделения, но эффективные за счет отношений со своими солдатами, которые знают, что командир за них будет до конца, командир их никогда не оставит», — сравнил Костенко.



«У нас есть свои правила, которые написаны кровью. Запрещается оставлять убитого или раненого товарища в расположении противника. И это правило: ты должен все силы бросить, и только в крайнем случае ты можешь его захоронить, нанести это на карту и потом, после войны, делать все, чтобы этого человека найти. Такие правила есть и в спецназе. За счет этого это эффективные подразделения», — напомнил он.

В то же время в армии на более широком уровне, «конечно, все не так», признал Роман Костенко. «Я думаю, много сейчас обращений в Министерство обороны о нарушении прав военнослужащих. Это есть. У нас миллионная армия, в армии в основном мобилизованные. И я думаю, что как раз эта должность сможет [урегулировать] эти вопросы», — предположил нардеп.

Он рассказал, что к нему часто обращаются военнослужащие — например, с проблемой, когда ограниченно годных людей направляют в боевое подразделение. «Я этот вопрос задал [заместителю министра обороны] Анне Маляр на Комитете, она говорит: «Звоните на нашу горячую линию, мы всех примем». Я сказал: «Звоните на горячую линию, вас там примут, это сказала заместитель министра обороны». Ребята сказали, что они звонили, их никто не принял, а другие сказали: «Мы сейчас позвоним, а нам потом расскажут». Поэтому все эти горячие линии работают 50/50. И я думаю, заместитель министра должна была бы это знать, а не давать такие рекомендации. Или хотя бы пойти посмотреть, как эта линия работает. Бойцы боятся звонить на эту горячую линию», — отметил Костенко.

Поэтому, подчеркнул он, именно военный омбудсмен должен стать человеком, «который будет заинтересован непосредственно в [соблюдении] прав военнослужащих, потому что они довольно часто нарушаются». «И мы должны это понимать, должны открывать глаза, а не надевать розовые очки», — резюмировал Костенко.

Рустем Умеров ранее объяснял, что военный омбудсмен будет заниматься потребностями защитников. «Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов», — заявил Умеров.