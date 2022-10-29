«Девушек пытали по-разному. Меня били». Медик с Азовстали Виктория Обидина рассказала о плене и разлуке с маленькой дочерью

29 октября, 09:07
Поделиться:
Виктория и Алиса до войны (Фото:Виктория Обидина / Instagram)

Виктория и Алиса до войны (Фото:Виктория Обидина / Instagram)

Военый медик Виктория Обидина укрывалась в бункере Азовстали со своей дочерью Алисой, пока россияне не захватили Мариуполь и не разлучили их. Несколько месяцев Виктория провела в российском плену, а 17 октября вернулась домой. В интервью DW она рассказала о бесчеловечных условиях в камере, принудительных признаниях и неожиданном обмене.

По ее словам, условия содержания в Донецке, куда она попала после фильтрации, были ужасающими. В двухместной камере находились 11 женщин, в еде находили тараканов, а средств гигиены не выдавали. К женщинам россияне применяли пытки, в частности, Викторию избивали.

Видео дня

Читайте также:
«Поили водой с мальками». Медик с Азовстали о российский лагерях для пленных украинцев и возвращении к дочери — интервью

В концлагере в Еленовке к женщинам относились лучше. Зато издевались над украинскими мужчинами-военнослужащими, особенно — над азовцами.

Больше всего Обидина переживала за свою дочь, четырехлетнюю Алису. Оккупанты угрожали отправить ее в детдом, однако девочку удалось перевезти к родственникам в Запорожье. Мать и дочь были в разлуке полгода.

Смотрите полное интервью Виктории Обидиной.

https://www.youtube.com/watch?v=vdzQBKGGHuc

17 октября Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские, в частности, Обидина. Это был первый полностью женский обмен. Некоторых из них захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Донецк Пытки Оленовка Азовсталь Обмен пленными Концлагерь Война России против Украины Женщины-военные

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X