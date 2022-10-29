«Девушек пытали по-разному. Меня били». Медик с Азовстали Виктория Обидина рассказала о плене и разлуке с маленькой дочерью 29 октября, 09:07 Виктория и Алиса до войны (Фото:Виктория Обидина / Instagram)

Военый медик Виктория Обидина укрывалась в бункере Азовстали со своей дочерью Алисой, пока россияне не захватили Мариуполь и не разлучили их. Несколько месяцев Виктория провела в российском плену, а 17 октября вернулась домой. В интервью DW она рассказала о бесчеловечных условиях в камере, принудительных признаниях и неожиданном обмене.



По ее словам, условия содержания в Донецке, куда она попала после фильтрации, были ужасающими. В двухместной камере находились 11 женщин, в еде находили тараканов, а средств гигиены не выдавали. К женщинам россияне применяли пытки, в частности, Викторию избивали.

Видео дня

В концлагере в Еленовке к женщинам относились лучше. Зато издевались над украинскими мужчинами-военнослужащими, особенно — над азовцами.

Больше всего Обидина переживала за свою дочь, четырехлетнюю Алису. Оккупанты угрожали отправить ее в детдом, однако девочку удалось перевезти к родственникам в Запорожье. Мать и дочь были в разлуке полгода.

Смотрите полное интервью Виктории Обидиной.

17 октября Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские, в частности, Обидина. Это был первый полностью женский обмен. Некоторых из них захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.