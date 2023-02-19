«Отправили на передовую без подготовки». Военный из Тернополя погиб через месяц после призыва, военкомат проведет проверку — что известно 19 февраля, 21:48 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко погиб в Бахмуте через месяц после получения повестки (Фото:Юрий Бутусов / Facebook)

16 февраля под Бахмутом погиб 33-летний военный из Тернополя Богдан Покитко. По словам местных активистов и родственников, ему только месяц назад вручили повестку и отправили на Донецкое направление. Теперь они требуют выяснить, почему мужчина оказался на фронте без должной подготовки.

Собрали все, что известно об истории гибели призывника, которая возмутила украинцев.

Отправили на передовую без подготовки

О гибели жителя Тернополя Богдана Покотко стало известно 17 февраля. Эту информацию также подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал.

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В комментариях под сообщением городского головы о смерти военного поднялась волна возмущения — активисты и родные говорят, что его отправили на фронт без какой-либо подготовки и военного опыта.

Местная волонтер Оксана Огородник утверждает, что Богдану Покитко вручили повестку около месяца назад — это якобы сделали на остановке общественного транспорта в Тернополе и принудительно доставили мужчину в местный ТЦК.

По ее словам, мужчина не проходил обучение с оружием, в учебной части и на полигоне и в армии до этого не служил. 12 февраля Богдана Покитко отправили в Донецкую область, где через четыре дня — 16 февраля — он погиб в результате боевых действий.

«Как можно отправить ЧЕЛОВЕКА на передовую без профессиональных навыков, практики и подготовки? ПОЗОР всем ответственным лицам — это будет на вашей совести», — пишет Огородник.

Военкомат обещает проверку

В комментариях под постом активистки мэр Тернополя Сергей Надал пообещал обратиться в соответствующие органы, чтобы они разобрались в ситуации.

«Я поддерживаю друзей и родственников Покитко Богдана Ивановича, который погиб, защищая Украину. Я направляю обращение в компетентные органы разобраться в данной ситуации. Безусловно, на фронт должны идти люди, прошедшие соответствующую подготовку. Жизнь Богдана это не вернет. Но если такой факт подтвердится, будут спасены сотни жизней наших воинов», — написал Сергей Надал.

19 февраля на скандал отреагировали в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) Тернопольской области.

Там подтвердили данные волонтеров, что 12 февраля Богдана Покитко, которого незадолго до этого призвали в ряды ВСУ, перевели в новое место прохождения службы, где он «погиб в результате боевых действий» через четыре дня, 16 февраля. Отмечается, что мужчина был призван на одну из должностей в роту охраны.

В тернопольском ТЦК пообещали провести служебную проверку, «по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава».

«Такой случай, который произошел с солдатом Б. Покитко, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом», — говорится в заявлении.

В ТЦК призывают «дождаться завершения служебной проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшие дни».

«Был мотивированным и мог бы стать качественным бойцом»

Военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что к нему обратилась семья погибшего. Бутусов уточняет, что Покитко 16 января исполнилось 33 года, он был предпринимателем, не имел собственной семьи, а его родной брат также служит в ВСУ.

Повестку мужчине, по данным журналиста, вручили 16 января, он прошел медосмотр и 18 января стал солдатом ВСУ.

«Никакого опыта службы в армии у Богдана не было. Но Богдан говорил, что если стране нужно, то он тоже будет служить», — пишет Бутусов.

Покитко зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата — по данным Бутусова, он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток.

«По свидетельствам близких, он один раз выезжал на полигон и отстрелял не больше одного магазина, никакой другой подготовки не было. Семья ждала, что время для подготовки придет позже», — рассказывает журналист.

11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться в Донецкую область в боевую часть.

«Он не отказался, в отличие от других, несмотря на отсутствие навыков. О том, что на фронт посылают неподготовленного бойца в Тернопольском военкомате, конечно знали. И тем не менее Богдана отправили на войну», — пишет Бутусов.

14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске и будет в составе пополнения переведен в 10-ю горно-штурмовую бригаду.

«Богдан видел, что некоторые бойцы по пополнению говорят, что они ограниченно пригодны, но Богдан считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без каких-либо жалоб выполнять все приказы», — добавляет журналист.

Но через два дня мужчина погиб. По словам Бутусова, близкие и родственники были шокированы тем, с какой скоростью неподготовленного человека отправили на передовую и как быстро он из-за этого погиб.

«Богдан был мотивированным и честным гражданином, и если бы он получил хотя бы минимальную подготовку, он мог бы стать качественным бойцом, сержантом», — сказано в посте Бутусова.

Теперь семья Богдана Покитко требует установить, какое конкретно должностное лицо тернопольского военкомата приняло решение направить неподготовленного человека на передовую, что привело к быстрой гибели.

«Является ли потеря жизни солдата нарушением норм подготовки и преступной халатностью? Будет ли возбуждено уголовное дело? Прошел год войны, год. И дело Богдана Покитко нуждается в огласке, чтобы заставить командиров ответственно относиться к самому дорогому — жизни солдат, которую им доверяют», — отмечает журналист.

Мобилизация продолжается: что происходит с выдачей повесток в Украине

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. 7 февраля военное положение продлили уже в шестой раз за последний год — это означает, что мобилизация в Украине продолжается.

В последние недели в Украине участились сообщения о массовой раздаче повесток, которые обязывают мужчин явиться в центры комплектации и стать на учет или обновить данные о себе.

Впрочем, появлялись жалобы на то, что повестки раздают в неожиданных местах или с применением силы. Такой случай был зафиксирован в Одессе — там объявили служебное расследование.

Как пишет BBC News Украина со ссылкой на работников военкоматов, оживление раздачи повесток связано с формированием резерва.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также заявил, что раздача повесток позволяет сформировать резерв.

Впрочем, отмечает Данилов, Россия усилила ИПСО на тему мобилизации. В частности, враг запускает через мессенджеры видео, не имеющие никакого отношения к мобилизации, утверждая, что это кадры «насильственной выдачи повесток» в Украине.

Пресссекретарь ОК Юг Наталья Гуменюк также подчеркивает, что получение повестки не означает немедленной отправки на фронт, и предупреждает, что такой нарратив разгоняет вражеская пропаганда.