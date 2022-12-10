Военный эксперт Коваленко: Затрудняюсь объяснить, зачем россиянам Бахмут. Есть только одно предположение 10 декабря, 16:42 Город Бахмут, 9 декабря (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Россиянам может быть выгодно оккупировать Бахмут, чтобы уменьшить огненное давление в тыл Донбасса, заявил военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью НВ.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация под Бахмутом сложная, российские оккупанты сконцентрировали максимальное количество артиллерии и боекомплекта, чтобы реализовать тактику «огневого вала».

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«Это трудно тактически и стратегически объяснить, если только не предположить, что им выгодно сейчас оккупировать этот город, чтобы уменьшить огненное давление уже в тыл Донбасса», — заявил он.

Коваленко также предположил, что именно такая тактика может быть в приоритете у российских захватчиков.

«Возможно, это для них приоритет. А для ВСУ это тактика ловушки. Они стянули большой ресурс оккупантов к небольшому городу. Там расходуется ресурс первого армейского корпуса и второго армейского корпуса так называемых „ЛНР“ и „ДНР“, ЧВК Вагнер, Лига. Туда отправляют арту подразделений Центрального военного округа», — добавил он.

Военный эксперт также считает, что мобилизированных россиян, которые сейчас находятся в Беларуси, могут отправить под Бахмут, чтобы продавить оборону ВСУ.

«То есть концентрация огромна, количество ресурса уже больше, чем полгода назад, с результатом сомнительного качества. А этот ресурс мог быть использован на совсем других направлениях. Его могли отправить, например, на усиление правобережной Херсонщины, для возобновления штурмовых наступательных действий на Харьков или другие направления (Запорожье, Кривой Рог)», — уточнил Коваленко.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты фактически разрушили Бахмут.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской заявил, что захват Бахмута Донецкой области имеет для российских оккупантов «символическое значение» на фоне многочисленных военных поражений и падения морального духа солдат в последнее время.

