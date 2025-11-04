Силы обороны с помощью роботизированного наземного комплекса эвакуировали раненого бойца из населенного пункта, находящегося под контролем врага. Об этом Первый отдельный медицинский батальон сообщил во вторник, 4 ноября.

«33 дня с момента тяжелого ранения и наложения турникета. 6 неудачных попыток и потерянных НРК, из них 4 — техника смежных подразделений. 7-я попытка завершилась успехом: раненого эвакуировали из населенного пункта, находящегося под контролем врага», — говорится в сообщении.

В медицинском батальоне отметили, что общая длина маршрута составила 64 км, из которых 37 км — на поврежденном колесе. Продолжительность миссии: 5 часов 58 минут. Средняя скорость НРК во время выполнения миссии — 13 км/ч, максимальная — 29 км/ч. Во время движения НРК был поврежден противопехотной миной, но смог продолжить движение на поврежденном колесе.

Также во время маршрута НРК получил удар от вражеского дрона, однако раненый не пострадал благодаря бронированной капсуле.

«Боец был эвакуирован, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он продолжает лечение на следующем этапе — его жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в медицинском батальоне.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам эвакуации раненых с поля боя и оказания им медицинской помощи и поручил увеличить количество НРК.

«Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть», — сказал главнокомандующий.