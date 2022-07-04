Что изменилось. Кому и в каких случаях выдают военный билет во время военного положения
Военный билет (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)
В Украине внесли изменения в положение о военном билете. Они касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанным и резервистам.
Президент Украины В. Зеленский подписал указ № 457/2022 от 28 июня 2022 г., согласно которому были внесены изменения в Указ Президента Украины от 30 декабря 2016 г. № 582/2016 О Положении о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положении о военном билете офицера запаса.
В тексте документа сообщается, что после его вступления в действие, военный билет становится «документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяет принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности».
Отмечается также, что военный билет является «единым для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных согласно закону военных формирований, а также для военнообязанных и резервистов».
Военные билеты в Украине — что изменилось во время войны
О нововведениях рассказала руководительница волонтерского движения Адвокаты ВСУ юрист Евгения Рябека в комментарии изданию ZAXID.NET.
- Теперь военные билеты выдаются не только военнообязанным, но и резервистам и членам других воинских формирований. Их также теперь будут выдавать при зачислении в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования.
- Выдачей военных билетов теперь занимаются территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Ранее эту функцию исполняли военкоматы.
- Ранее в документе указывали полное ФИО, теперь указывать отчество не обязательно (если его нет).
- Если военнослужащий (в том числе резервист) собирается выехать за границу на три месяца и более, он обязан сдать военный билет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получить об этом справку. Военнослужащие СБУ и Службы внешней разведки также должны сдавать военные билеты в свои спецподразделения и получать соответствующие справки.
- Раньше в случаях, когда человека брали под стражу, у него сразу изымали военный билет. Сейчас его будут изымать уже после вынесения приговора, если человек приговорен к лишению или ограничению свободы.
В каких случаях в Украине выдают военный билет:
- в случае призыва или принятия на военную службу;
- при зачислении в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
- при принятии на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
- в случае прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
- вслучае снятия с военного учета по состоянию здоровья;
- при исключении с военного учета по состоянию здоровья;
- при лишении воинского звания офицерского состава.
Также повторно военный билет может быть выдан военнообязаному в двух случаях:
- в случае непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожения во время стихийного бедствия, потери или похищения;
- в случае смены фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного или резервиста).
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли освободиться от службы мобилизованные, если возникли законные основания.
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