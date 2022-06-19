Северодонецкая крепость. В Украине любой индустриальный город, который ведет бои, похож на Мариуполь — военный аналитик 19 июня, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из северодонецкого Азота невозможна (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Любой город, который находится в осаде или который штурмуют, будет похож на Мариуполь.

Об этом заявил Радио НВ офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, отвечая на вопрос похожа ли ситуация с обороной на предприятии Азот в Северодонецке с обороной на Азовстали в Мариуполе.

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«Любой город, который находится в осаде или который штурмуют, он будет похож на Мариуполь. Просто мы сравниваем с Мариуполем, потому что это был первый такой большой город, который держал оборону, который был полностью осажден со всех сторон», — сказал он.

Левин добавил, что и Киев держал оборону, и Сумы, «но все-таки там не было ни окружения, ни осады».

«Там вокруг было. Теперь во многих городах есть большие предприятия, которые являются крепостями. Там выгодно держать оборону. То есть, вместо того, чтобы в хрупких хрущевках сидеть, находиться, которые от одного снаряда рассыпаются, естественно, если вы командир, вы своих бойцов расположите в больших комбинатах, где есть подземные сооружения, где есть мощные стены, где есть мощные железобетонные всевозможные конструкции, которые выдерживают артиллерийский снаряд и так далее», — сказал он.

По его словам, такие предприятия — «это крепости по факту».

«Получается, у вас любой такой постсоветский город со своей индустрией, который ведет бои, будет похож на Мариуполь», — сказал он.

Левин добавил, что Мариуполь не был чем-то уникальным в этом смысле.

«Это город, который героически вел бои, где люди, командиры, толковые и грамотные, использовали максимально местность, включая Азовсталь, которая по факту была крепостью» — сказал он.

Военный аналитик считает, что если бы в Мариуполе не было Азовстали, то архитектура боев отличалась бы.

«Она была бы другой. Поэтому здесь сходство ровно такое, сколько сходства есть вообще у любого города осажденного, за который идут бои, а не конкретно именно Мариуполя», — сказал он.

17 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения Азот невозможна.

По его словам, в укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.

«В прошлом месяце, когда мы предлагали — эти люди от эвакуации отказались», — сказал он.

Гайдай заявил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.



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