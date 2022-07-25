Получат не все. Кому из военных отменили выплаты во время военного положения 25 июля, 11:49 Кому из военных отменили выплаты за службу во время войны (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Кабинет Министров Украины изменил условия выплаты средств за службу во время мобилизации некоторым категориям военнослужащих.

Во время военного положения украинские военные находятся на государственном финансировании и ежемесячно получают денежное обеспечение в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет. Кроме того, на период военного положения президент Украины инициировал дополнительную денежную выплату для служащих: до 30 тыс. грн в месяц для лиц, не привлеченных к боевым действиям, и до 100 тыс. грн в месяц для военных, участвующих в боях.

Видео дня

Ранее на такие суммы могли рассчитывать все военные, но Правительство внесло определенные изменения в постановление №168.

1 июля Кабмин утвердил, что выплату в размере 30 тыс. грн с 1 июня 2022 года получают ежемесячно все военнослужащие, кроме лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, которым такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц.

Также вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения смогут получить рядовые солдаты и начальники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые несут службу в органах и учреждениях указанной Службы в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Раньше надбавку могли получить все работники службы, которые находились на территориях Украины, на которых оказывается помощь в рамках поддержки.

Напомним, ранее НВ объяснил, должны ли платить алименты мужчины, мобилизованные на фронт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.