От 10 до 100 тысяч гривен. Кому и насколько перечислят выплаты за несение службы во время войны 26 июля, 17:53 У кого изменится размер выплат за несение службы во время войны (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Недавно Правительство внесло изменения в постановление о начислении некоторых выплат лицам, несущим службу во время войны. Юристы проанализировали обновление и рассказали, что изменилось.

На портале МВД опубликовали разъяснение постановления №793 о внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Украины №168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения от 07.07.2022.

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Согласно разъяснению, изменения предусматривают другой подход в выплате дополнительного вознаграждения, но не его отмену, объяснила правозащитная организация Юридическая сотня. Выплата в размере 30 тыс. грн в месяц будет рассчитываться пропорционально времени службы (в расчете на месяц), а также в зависимости от места несения службы и района ведения боевых действий. Благодаря этому решению планируют наладить справедливую оплату труда личного состава в зависимости от сложности выполняемых ими задач.

Например:

в областях, не относящихся к районам ведения боевых действий, размер выплаты дополнительного вознаграждения составит до 10 000 гривен;

в областях, определенных районами ведения боевых действий, размер выплаты дополнительного вознаграждения будет до 30 000 гривен;

при выплате дополнительного вознаграждения до 100 000 гривен будет применяться коэффициент в зависимости от непосредственного участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений, места несения службы, выполнения других задач и мероприятий национальной безопасности и обороны.

«На сегодняшний день изменения не применяются к военнослужащим ВСУ. На сайте Министерство обороны Украины сообщает, что никаких решений по изменению порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим ВСУ по состоянию на сегодняшний день не принималось. Информация о принятых решениях касается выплат отдельным категориям правоохранителей», — говорится в анализе юристов.

Этот подход в начислении выплаты будет применяться для:

Национальная гвардия Украины;

Государственная пограничная служба;

Национальная полиция;

лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС.

Также на портале МВД рассказали, что выплаты будут зависеть, в том числе от должности и специфики работы. На примере размеров выплат для отдельных категорий работников Национальной полиции это отразится так:

инспектор-взрывотехник:

в районе где боевые действия не ведутся, доход в месяц 23 300 грн, из которых 15 000 грн это денежное довольствие, 8 300 грн - дополнительное вознаграждение;

в районе ведения боевых действий, доход в месяц 101 600 грн, из которых 15 000 грн - это денежное довольствие, 86 600 грн - дополнительное вознаграждение.

полицейский патрульной полиции:

в районе, где боевые действия не ведутся, доход в месяц 21 800 грн, из которых 14 800 грн - это денежное обеспечение, 7 000 грн - дополнительное вознаграждение;

в районе ведения боевых действий, доход в месяц 50 100 грн, из которых 14 800 грн - это денежное довольствие, 35 300 грн - дополнительное вознаграждение;

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