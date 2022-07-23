«Делают большое дело». Должны ли платить алименты мужчины, мобилизованные на фронт

23 июля, 06:16
Должны ли военные платить алименты во время войны (Фото:instagram.com/v_abroskin)

Должны ли военные платить алименты во время войны (Фото:instagram.com/v_abroskin)

Рассказываем, могут ли военнослужащие получить отсрочку от уплаты алиментов во время войны в Украине.

Во время войны, мобилизованные на службу украинцы получают денежное обеспечение от государства. Оно состоит из двух частей - ежемесячных выплат и дополнительного вознаграждения.

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Также военные получают определенные льготы во время военного положения. Среди них – налоговые льготы и льготы по кредитным обязательствам.

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Государственное обеспечение военных позволяет покрывать потребности ребенка. Взыскание средств на уплату алиментов происходит по всем видам финансовых поступлений. Исключение составляют только «боевые» выплаты, поскольку они носят временный характер. Об этом в своем Instagram рассказала адвокат Мирослава Сорока.

«Наши защитники делают большое дело – защищают страну от оккупанта, рискуя своей жизнью и здоровьем. Несмотря на это их дети часто остаются без средств к существованию, а также на грани бедности. Следовательно, служба в рядах ВСУ – не повод не содержать детей. Военнослужащие обязаны платить алименты, равно как и другие плательщики. И никаких ограничений по взысканию алиментов с военнослужащих на сегодняшний день не существует… И еще раз напоминаю, что накопление долга по алиментам лучше избегать, поскольку его все равно придется платить», — написала правозащитница.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируется расширить список лиц, которых не призывают на военную службу.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Военное положение Призыв Война в Украине Военнослужащий Выплаты Алименты

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