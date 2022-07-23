«Делают большое дело». Должны ли платить алименты мужчины, мобилизованные на фронт 23 июля, 06:16 Должны ли военные платить алименты во время войны (Фото:instagram.com/v_abroskin)

Рассказываем, могут ли военнослужащие получить отсрочку от уплаты алиментов во время войны в Украине.

Во время войны, мобилизованные на службу украинцы получают денежное обеспечение от государства. Оно состоит из двух частей - ежемесячных выплат и дополнительного вознаграждения.

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Также военные получают определенные льготы во время военного положения. Среди них – налоговые льготы и льготы по кредитным обязательствам.

Государственное обеспечение военных позволяет покрывать потребности ребенка. Взыскание средств на уплату алиментов происходит по всем видам финансовых поступлений. Исключение составляют только «боевые» выплаты, поскольку они носят временный характер. Об этом в своем Instagram рассказала адвокат Мирослава Сорока.

«Наши защитники делают большое дело – защищают страну от оккупанта, рискуя своей жизнью и здоровьем. Несмотря на это их дети часто остаются без средств к существованию, а также на грани бедности. Следовательно, служба в рядах ВСУ – не повод не содержать детей. Военнослужащие обязаны платить алименты, равно как и другие плательщики. И никаких ограничений по взысканию алиментов с военнослужащих на сегодняшний день не существует… И еще раз напоминаю, что накопление долга по алиментам лучше избегать, поскольку его все равно придется платить», — написала правозащитница.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируется расширить список лиц, которых не призывают на военную службу.

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