За службу на фронте и участие в боевых действиях. Кто из военнослужащих может не получить законные выплаты

20 июля, 13:32
Мобилизированные украинцы должны следить за своими документами во время службы (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Мобилизированные украинцы должны следить за своими документами во время службы (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Во время войны украинские военные имеют право на ежемесячное денежное довольствие и дополнительное финансовое вознаграждение в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и участием в боевых действиях.

Вместе с тем некоторые военнослужащие могут потерять или не получить законно заработанные средства. Министр обороны Украины Алексей Резников подробно разъяснил, на какие выплаты могут рассчитывать украинские военные и как избежать проблем с начислением этих средств.

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Существуют случаи, когда лица, имеющие право на выплаты, могут их не получить из-за ошибок в документах.

В каких случаях военные могут не получить выплаты

Военнослужащие могут лишить причитающихся выплат даже если он постоянно находится на передовой. Причиной этого могут стать следующие ошибки в документах или их отсутствие:

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  • приказа о причислении военного к части и на конкретную должность. Этот документ выдается первоначально один раз. По словам Резникова, если приказа нет, то формальные основания платить военнослужащим отсутствуют.
  • обновленных боевых приказов и предписаний. Они сменяются ежемесячно. «Если вы персонально или ваше подразделение отсутствует в боевых приказах — вы не получите боевых, даже если вы постоянно на передовой», — объяснил советник министра обороны Алексей Копытько.

Что делать, если военному не выдают или не начисляют законные выплаты

В Минобороны отметили, что в разных частях до сих пор встречаются случаи ненадлежащего оформления выплат, хотя в ведомстве работают над исправлением недостатков системы.

В случае, когда военнослужащий столкнулся с проблемой ненадлежащего оформления денежных выплат во время войны, ему нужно:

  • обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. Формированием боевых приказов и их передачей финансистам занимается самое командование.
  • При необходимости можно обратиться в финансовую службу своей воинской части.
  • Если вопрос не решился, следует позвонить по горячей линии Департамента финансов Министерства обороны по вопросам денежного довольствия и соцвыплат по номеру 044 271 35 59.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какие льготы получают украинские военные.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Минобороны Украины Мобилизация Война в Украине Военнослужащий Выплаты

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