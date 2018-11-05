Военный комиссар рассказал, сколько киевлян уклоняются от призыва

Военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин заявил, что по состоянию на 5 ноября в Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 23 тысячи 494 человека.
Об этом передает Укринформ.
"По состоянию на 5 ноября, согласно плану, мы призвали в ряды Вооруженных Сил Украины 39,5%", - сказал он.
По словам комиссара, явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, очень низкая.
"В соответствии с законом Украины, каждый военнообязанный, который находится на воинском учете, должен обратиться в районный военный комиссариат для прохождения военно-медицинской комиссии для определения степени годности. Граждане, жители Киева, к призывным участкам как не обращались, так и не обращаются", - сказал Клявлин.
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Комиссар отметил, что на сегодня в ряды ВСУ на военную службу по контракту призвано 346 жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу. Среди них есть 76 женщин.
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