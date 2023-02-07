В Севастополе впервые осудили военных РФ за отказ воевать против Украины 7 февраля, 15:16 Военных РФ осудили за отказ воевать против Украины (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В оккупированном Россией Севастополе «суд» вынес первый приговор по уголовному делу за отказ военнослужащих исполнить приказ.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Военнослужащие Белогорского гарнизона Амурской области — старший прапорщик Котов В.А. и рядовой Котов Е.В. были осуждены по уголовной статье «Неисполнение приказа».

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Отмечается, что двоюродные братья заранее условились не подчиняться приказу «защищать взятые рубежи».

«Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 года отказались выполнить приказ заместителя командира бригады по военно-политической работе об убытии для выполнения задач по удержанию занятых рубежей в батальонных районах обороны для недопущения прорыва противника», — говорится в сообщении.

Свою вину братья признали частично.

По решению «суда» старший прапорщик Котов лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой Котов осужден на 3 года и 4 месяца колонии.

