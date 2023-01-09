Ни света, ни туалета. Оккупанты жалуются, что добираются на фронт в товарных вагонах — видео

9 января, 12:47
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Особенно оккупанты жалуются на холод (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Особенно оккупанты жалуются на холод (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Военное руководство РФ использует для доставки на фронт своих солдат товарные вагоны.

На это пожаловались сами оккупанты, обнародовав в соцсетях видео, демонстрирующее скотские условия, в которых им приходится находиться.

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На нем видно, что в вагоне нету даже элементарных удобств вроде электричества или туалета, вместо которого там лишь дырка в полу.

Видео дня

«Видео, короче, для потомков. Вот так вот на войну люди собираются… Тут куча барахла, которое непонятно, куда складывать. И еще печка не стоит. А скоро уже ехать надо, через пару часов. Холодно и темно. Ни света, ничего», — возмутился один из солдат.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1612189621416349699
https://www.youtube.com/embed/Xzv_Xfap_KA
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Поезда Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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