Ни света, ни туалета. Оккупанты жалуются, что добираются на фронт в товарных вагонах — видео 9 января, 12:47 Особенно оккупанты жалуются на холод (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Военное руководство РФ использует для доставки на фронт своих солдат товарные вагоны.

На это пожаловались сами оккупанты, обнародовав в соцсетях видео, демонстрирующее скотские условия, в которых им приходится находиться.

На нем видно, что в вагоне нету даже элементарных удобств вроде электричества или туалета, вместо которого там лишь дырка в полу.

Видео дня

«Видео, короче, для потомков. Вот так вот на войну люди собираются… Тут куча барахла, которое непонятно, куда складывать. И еще печка не стоит. А скоро уже ехать надо, через пару часов. Холодно и темно. Ни света, ничего», — возмутился один из солдат.