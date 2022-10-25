В районе Мелитополя заметили военных из Беларуси — мэр 25 октября, 12:29 В Мелитопольском район заметили военных из Беларуси (Фото:inform.zp.ua)

В одном из поселков Мелитопольского района уже более трех недель находятся военные из Беларуси.



Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В поселке Мирное вблизи Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных — это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами», — сказал он.

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Федоров отметил, что военные оккупационной армии РФ в большом количестве ежедневно заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь.

«Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200−300 российских военных заехал в очередную деревню», — добавил мэр.

По его словам, офицерский склад занимает свободные дома или выселяет людей из сельских домов, а мобилизованных селят на улицах.