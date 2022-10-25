В районе Мелитополя заметили военных из Беларуси — мэр
В Мелитопольском район заметили военных из Беларуси (Фото:inform.zp.ua)
В одном из поселков Мелитопольского района уже более трех недель находятся военные из Беларуси.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«В поселке Мирное вблизи Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных — это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами», — сказал он.
Федоров отметил, что военные оккупационной армии РФ в большом количестве ежедневно заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь.
«Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200−300 российских военных заехал в очередную деревню», — добавил мэр.
По его словам, офицерский склад занимает свободные дома или выселяет людей из сельских домов, а мобилизованных селят на улицах.