В районе Мелитополя заметили военных из Беларуси — мэр

25 октября, 12:29
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В Мелитопольском район заметили военных из Беларуси (Фото:inform.zp.ua)

В Мелитопольском район заметили военных из Беларуси (Фото:inform.zp.ua)

В одном из поселков Мелитопольского района уже более трех недель находятся военные из Беларуси.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В поселке Мирное вблизи Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных — это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами», — сказал он.

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Федоров отметил, что военные оккупационной армии РФ в большом количестве ежедневно заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь.

«Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200−300 российских военных заехал в очередную деревню», — добавил мэр.

По его словам, офицерский склад занимает свободные дома или выселяет людей из сельских домов, а мобилизованных селят на улицах.

https://www.youtube.com/watch?v=QTg1-jqqZ20
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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