Комментарий Минобороны. Как происходит подготовка мобилизированных и кому может понадобиться английский язык в армии

26 июля, 15:29
В Минобороны рассказали о состоянии мобилизации и фейках о ней (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Минобороны рассказали о состоянии мобилизации и фейках о ней (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что многие истории о мобилизации, которые пугают украинцев, на самом деле не являются правдой.

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«Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженных Сил, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация — это по определенным особым специальностям», — поделился министр в эфире общенационального телемарафона. Он также рассказал об участии украинских военных в учениях, которые проходят в Великобритании:

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«Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации — такого нет». К слову, эти учения посещали Борис Джонсон и Бен Уоллес.

Резников объяснил, что территориальные центры комплектования продолжают делать свою работу и вручают повестки для того, чтобы ставить людей на учет.

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«Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, сменили место пребывания и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить — он на учете, в резерве? Потому что не все встали на учет. Вот эти вручения — это в первую очередь наведение порядка», — рассказал Министр.

Глава Минобороны признал, что отдельные центры комплектации «ведут себя по старому формату» и раздают повестки в качестве наказания. Резников заявил, что он осуждает такой подход к мобилизации граждан, потому что это дискредитирует армию и военную службу.

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Резников заявил, что ситуации, когда правонарушителей мобилизируют на фронт и без должной подготовки отправляют на «ноль» — это фейки: «Это ложь. Такого не может быть, потому что по стандартам, по процедурам, если человек мобилизированн (призван) он отправляется в учебные центры, проходит там полностью подготовку от тактической медицины до поведения с оружием, обеспечивается одеждой, системой защиты от шлема до бронижилета, и только после этого, в зависимости от специальности, отправляется в те подразделения, где несут службу по назначению. Потому это мифы. И часто они распространяются как так званое ИПСО — информационно-психологическая специальная операция, которую враг проводит против нас».

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Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли получить повестку повторно. Во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, за уклонение от которой предусмотрено наказание.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Минобороны Украины Мобилизация Призыв Война в Украине Алексей Резников

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