Наемник из ЧВК Вагнер. Украинские военные взяли в плен российского пилота — Бутусов

20 июня, 09:00
Цей матеріал також доступний українською
Захваченный в плен майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков (Фото:Цензор.НЕТ)

Захваченный в плен майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков (Фото:Цензор.НЕТ)

Украинские военные 72-й механизированной бригады захватили в плен пилота российского истребителя Су-25, который сбили из ПЗРК Игла в Донецкой области 18 июня.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, пилотом оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков.

На допросе он признался, что является наемником частной военной компании Вагнер с зарплатой 205 тысяч рублей в месяц.

Видео дня

«Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен — он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления», — написал Бутусов.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7849201961786698&set=a.479663955407239
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Плен Пилоты Истребитель Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X