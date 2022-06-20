Наемник из ЧВК Вагнер. Украинские военные взяли в плен российского пилота — Бутусов 20 июня, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Захваченный в плен майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков (Фото:Цензор.НЕТ)

Украинские военные 72-й механизированной бригады захватили в плен пилота российского истребителя Су-25, который сбили из ПЗРК Игла в Донецкой области 18 июня.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, пилотом оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков.

На допросе он признался, что является наемником частной военной компании Вагнер с зарплатой 205 тысяч рублей в месяц.

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«Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен — он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления», — написал Бутусов.

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