Военные ВСУ на юге Украины ликвидировали 122 оккупантов и отбили попытку нападения ДРГ — ОК Юг 3 мая, 05:41 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе, а также отразили попытку нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



Сообщается, что российские ДРГ пытались захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, однако были подавлены минометным огнем и сорваны.

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«Вместо этого нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста», — сказали военные.

Также в ОК Юг сообщили, что кроме подбитых ранним утром в понедельник двух российских десантно-штурмовых катеров, бойцы ВСУ уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», пытавшийся с моря зайти в Одессу. .

За прошедшие сутки войска РФ, закрепившись на оборонных позициях, не вели активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Однако город Николаев и близлежащие районы были обстреляны врагом с применением реактивных систем залпового огня — под атаки попали объекты промышленности. К счастью, обошлось без жертв.

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