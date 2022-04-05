Украинские военные впервые применили трофейную систему Солнцепек против оккупантов
ТОС Солнцепек досталась украинским военным в качестве трофея (Фото:Сергей Братчук/facebook.com)
Украинские военнослужащие впервые применили тяжелую огнеметную систему Солнцепек против российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие — ТОС-1А „Солнцепек“ против него самого», — отметил Братчук.
По его словам, для работы установки есть необходимый боекомплект и заряжающая машина.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.