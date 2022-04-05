Украинские военные впервые применили трофейную систему Солнцепек против оккупантов

5 апреля, 14:00
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ТОС Солнцепек досталась украинским военным в качестве трофея (Фото:Сергей Братчук/facebook.com)

ТОС Солнцепек досталась украинским военным в качестве трофея (Фото:Сергей Братчук/facebook.com)

Украинские военнослужащие впервые применили тяжелую огнеметную систему Солнцепек против российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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«Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие — ТОС-1А „Солнцепек“ против него самого», — отметил Братчук.

По его словам, для работы установки есть необходимый боекомплект и заряжающая машина.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2313936042081618
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Огнемет Война России против Украины

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