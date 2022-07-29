Касается мужчин. Военнослужащие получили еще одно основание для оформления отпуска во время войны

29 июля, 17:41
В Украине военные получили еще одно основание, по которому смогут взять отпуск во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военные получили еще одно основание, по которому смогут взять отпуск во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7454, согласно которому еще одна категория лиц получила право на отпуск во время войны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Рада проголосовала за предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими. Норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение. Как соавтор этого законопроекта, считаю, что решение поможет семьям военнослужащих и решит многие вопросы», — сообщил депутат.

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Также Рада проголосовала за законопроект, согласно которому отсрочку от призыва во время мобилизации могут получить научные, научно-педагогические и педагогические сотрудники независимо от наличия у них ученого звания или степени.

29 июля Верховная Рада приняла еще один законопроект. Согласно документу № 7481, за который проголосовало 282 нардепа, отныне призыва не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отпора вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (АТО, ООС) и отпор вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, ранее НВ рассказывал, с какими болезнями не могут мобилизовать в армию во время войны. Список заболеваний, из-за которых лицо может быть признано непригодным в мирное время, гораздо шире.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Призыв Война в Украине Война России против Украины

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