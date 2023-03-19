Боевой TikTok. Какие соцсети популярны среди украинских военных и чем важны для бойцов «на нуле» 19 марта, 07:25 Елена Легенчук (Фото:DR)

Елена Легенчук, одна из первых женщин-капелланов «на нуле», рассказывает NV, как современные цифровые технологии интегрировались в окопную жизнь украинских защитников

За полгода регулярной работы на передовой 37-летняя женщина-капеллан Елена Легенчук поняла, что без привлечения соцсетей эффективно помогать бойцам не получится: потому что подопечных сотни и на всех человеческого ресурса не хватит.

Видео дня

«Поэтому я начала вести TikTok, потому что все военные сейчас в нем сидят. Я поняла, что это очень действенно, хотя, возможно, звучит и не совсем духовно. Я выкладываю видео, где зачитываю что-то ободряющее. Это может быть молитва или просто разговор о том, как, например, побороть паническую атаку. То же я делаю на странице Facebook и Instagram. Этот контент позволяет военным понимать, что я их поддерживаю, и ко мне можно обратиться. И они пишут все время — военные, их жены, мамы. Бойцы в горячих точках находятся без человеческого тепла, без понимания, без любви. Они часто присылают короткое: «Иду на ноль». Я говорю: «Окей, я за тебя молюсь, я помню». А когда он возвращается пишу: «Я тебя ждала». И это не о влюбленности, не о любви, это о поддержке.

Даже когда я в Испании, постоянно нахожусь на связи в TikTok — веду переписку, записываю голосовые сообщения, видео, молитвы. Это уже как работа: у меня есть план, график, список имен тех, с кем говорила и о чем, с кем и какие моменты нужно проработать. Поэтому у меня нет выходных, более того, когда я на передовой, то работаю меньше".

Полную версию интервью с Еленой Легенчук читайте здесь

