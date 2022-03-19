ВСУ уничтожили вражеские батареи Урагана и Мста-С в Черниговской области 19 марта, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Россияне продолжают терять технику в Украине (Фото:Генштаб)

В Черниговской области украинские военные нанесли удар по вражеских батареях РСЗО Ураган и самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Сегодня две батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО Ураган и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С», — говорится в сообщении.

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