ВСУ уничтожили вражеские батареи Урагана и Мста-С в Черниговской области

19 марта, 11:03
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Россияне продолжают терять технику в Украине (Фото:Генштаб)

Россияне продолжают терять технику в Украине (Фото:Генштаб)

В Черниговской области украинские военные нанесли удар по вражеских батареях РСЗО Ураган и самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Сегодня две батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО Ураган и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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