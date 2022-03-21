Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП из Стугны — видео

21 марта, 11:10
Цей матеріал також доступний українською
Российская военная техника (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

Российская военная техника (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

Военнослужащие из128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение российской БМП с помощью Стугны.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

После уничтожения БМП бойцы покинули огневую позицию.

ПТРК Стугна-П разработан киевским конструкторским бюро Луч. Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня — 5000 м. Комплекс полуавтоматический с лазерной системой наведения. Оператор может управлять Стугной на расстоянии из укрытия.

Видео дня
https://www.facebook.com/128brigade/videos/686595455826416/
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ