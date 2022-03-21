Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП из Стугны — видео 21 марта, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

Военнослужащие из128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение российской БМП с помощью Стугны.



Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

После уничтожения БМП бойцы покинули огневую позицию.

ПТРК Стугна-П разработан киевским конструкторским бюро Луч. Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня — 5000 м. Комплекс полуавтоматический с лазерной системой наведения. Оператор может управлять Стугной на расстоянии из укрытия.



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